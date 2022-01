Saiba qual o valor da diária de Jair Bolsonaro em hospital ‘seis estrelas’

Inaugurado em 2019, com foco na classe A, o Hospital Vila Nova Star, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado, é a joia da coroa da Rede D’Or. Desde sua abertura, o empreendimento, que dispõe de 90 leitos, sendo 38 de UTI, além de sete salas cirúrgicas e uma sala hemodinâmica com aparelhos de última geração, tem atraído profissionais renomados da medicina brasileira. Foram os casos do cirurgião Antonio Luiz Macedo, que atendia no Hospital Albert Einstein; da cardiologista Ludhmila Hajjar, e do oncologista Paulo Hoff. Considerado um hospital ‘seis estrelas’, tem sua diária avaliada em 5.355,89 reais, segundo apurou o Radar Econômico. Esse número não leva em conta os honorários médicos, que, no caso do Dr. Macedo, médico titular de Jair Bolsonaro, ultrapassa mil reais por consulta. O presidente da República foi internado com quadro de obstrução intestinal na madrugada desta segunda-feira, 3, após sentir dores estomacais durante suas férias em Santa Catarina. Ainda não há previsão de alta.

