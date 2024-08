Safra lança fundo de R$ 250 milhões para investimento em energia solar

O Banco Safra vai anunciar em instantes o primeiro Fundo de Investimento em Participações (FIP) de infraestrutura da Safra Asset. Ao longo do mês de julho foi realizada a captação do novo fundo, o FIP Copérnico (COPN11). Trata-se de um fundo que investe em usinas solares. A oferta do COPN11 atingiu 250 milhões de reais. A demanda ficou acima 40% do limite máximo da oferta.

