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Sabesp compra faturamento restante de concessionária de Mirassol

Companhia já havia alinhado a compra dos 90% que estavam nas mãos da Iguá

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 09h00 | Atualizado em 10 jun 2026, 09h16
INVESTIMENTO - Sabesp: a companhia criou cinco novas estações de tratamento
Centro de tratamento da Sabesp (./Divulgação)
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Sabesp compra faturamento restante de concessionária de Mirassol Priorize VEJA no Google

A Sabesp, por meio da Sabesp Participações, está perto de adquirir os 10% restantes do capital social da Sanessol S.A., concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto do município de Mirassol, no interior de São Paulo. A fatia minoritária estava nas mãos da Aviva Ambiental.

O negócio consolida o avanço da Sabesp sobre a totalidade da empresa do interior paulista. Em uma operação anterior, a companhia já havia costurado a compra dos outros 90% da concessionária junto à Iguá Saneamento. Se as duas transações forem concluídas, a Sabesp passará a deter 100% da operação de Mirassol.

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