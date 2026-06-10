Sabesp compra faturamento restante de concessionária de Mirassol
Companhia já havia alinhado a compra dos 90% que estavam nas mãos da Iguá
A Sabesp, por meio da Sabesp Participações, está perto de adquirir os 10% restantes do capital social da Sanessol S.A., concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto do município de Mirassol, no interior de São Paulo. A fatia minoritária estava nas mãos da Aviva Ambiental.
O negócio consolida o avanço da Sabesp sobre a totalidade da empresa do interior paulista. Em uma operação anterior, a companhia já havia costurado a compra dos outros 90% da concessionária junto à Iguá Saneamento. Se as duas transações forem concluídas, a Sabesp passará a deter 100% da operação de Mirassol.