Roma, Buenos Aires e Paris lideram em visitas guiadas no Corpus Christi

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, as cidades de Roma, Buenos Aires e Paris foram as mais visitadas por brasileiros para visitas guiadas e excursões, segundo dados da Civitatis, plataforma especializada em passeios interativos. Entre os 10 principais destinos desses viajantes no feriado, seis estão na Europa e quatro, na América do Sul. Completando a lista, estão Londres, Santiago, Madri, Lisboa, Cusco, Rio de Janeiro e Barcelona, respectivamente. Também no fim de maio de 2024, Santiago, Londres e Cusco foram as localidades com maior alta na procura em relação ao mesmo período do ano anterior. Em relação aos destinos nacionais, Rio de Janeiro, Paraty e Salvador foram os favoritos dos viajantes.