Roit mira faturamento de R$ 300 mi apesar de atraso na reforma tributária

Lucas Ribeiro, CEO e fundador da fintech Roit quer abocanhar pelo menos 5% do mercado que está sendo criado para adaptar o sistema bancário ao split payment da reforma tributária. A empresa, que deve faturar cerca de 150 milhões de reais em 2026, espera dobrar o montante no próximo ano graças a essa demanda, alcançando 300 milhões de reais. O mecanismo criado pela reforma tributária promete recolher impostos em tempo real em cada transação realizada no país. A fintech estima que o setor bancário pode desembolsar um total de 7 bilhões de reais para a fase de adaptação.

A Roit mantém suas projeções de faturamento apesar do adiamento da obrigatoriedade do split payment, divulgado pela Receita Federal nesta semana. A novidade vai começar a ser mandatória apenas em 2028, um ano depois da previsão anterior. Os bancos, contudo, já começaram a se debruçar sobre o tema. A fintech já colocou sua solução em testes no Banco Rendimento, negocia com quatro bancos médios e abriu conversas com dois dos maiores bancos nacionais.