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Roit mira faturamento de R$ 300 mi apesar de atraso na reforma tributária

Fintech trabalha para adaptar bancos ao 'split payment', mecanismo de recolhimento de impostos em tempo real

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 10h03 | Atualizado em 5 set 2026, 13h01
Homem branco de barba e cabelo escuro, vestindo terno azul-marinho e camisa preta, braços cruzados, sorri levemente para a câmera em um ambiente corporativo com fundo desfocado
Lucas Ribeiro, CEO e fundador da ROIT (Roit/Divulgação)
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Roit mira faturamento de R$ 300 mi apesar de atraso na reforma tributária Priorizar nos meus resultados Google

Lucas Ribeiro, CEO e fundador da fintech Roit quer abocanhar pelo menos 5% do mercado que está sendo criado para adaptar o sistema bancário ao split payment da reforma tributária. A empresa, que deve faturar cerca de 150 milhões de reais em 2026, espera dobrar o montante no próximo ano graças a essa demanda, alcançando 300 milhões de reais. O mecanismo criado pela reforma tributária promete recolher impostos em tempo real em cada transação realizada no país. A fintech estima que o setor bancário pode desembolsar um total de 7 bilhões de reais para a fase de adaptação.

A Roit mantém suas projeções de faturamento apesar do adiamento da obrigatoriedade do split payment, divulgado pela Receita Federal nesta semana. A novidade vai começar a ser mandatória apenas em 2028, um ano depois da previsão anterior. Os bancos, contudo, já começaram a se debruçar sobre o tema. A fintech já colocou sua solução em testes no Banco Rendimento, negocia com quatro bancos médios e abriu conversas com dois dos maiores bancos nacionais.

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