Rodrigo Pacheco: ‘SAF é um verdadeiro marco para o futebol brasileiro’

O modelo de Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, aprovada no Congresso no fim de 2021, tem rendido frutos aos cofres dos endividados clubes brasileiros. Só o Cruzeiro firmou há três semanas um acordo para sua venda por 400 milhões de reais ao ex-atacante Ronaldo Nazário. Nesta segunda-feira, 10, outro grande do futebol nacional, o Botafogo, oficializou a aquisição da divisão de futebol do clube por parte do empresário americano John Textor, que promete investir 400 milhões de reais nos próximos três anos. Além deles, diversos outros times estão em negociações para a adesão ao modelo. Defensor e um dos criadores do projeto que tramitou no Congresso, Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, comemora os avanços rápidos.

“Essa lei é muito importante para o futebol brasileiro, um verdadeiro marco. Os clubes agora têm a faculdade de se tornarem empresas e terem governança e investimentos para saldar suas dívidas, o que para muitos pode significar a sobrevivência”, disse ele, ao Radar Econômico. “Junto a isso há geração de renda, empregos, torcidas, paixões. Um exemplo de contribuição do legislativo para a preservação de um ativo nacional que é o futebol.”

Pedro Daniel, diretor-executivo de mercado esportivo da consultoria EY, ressalta que nem só times endividados procuram o modelo de SAF. “Cruzeiro e Botafogo fizeram a SAF por uma necessidade, mas há outros que estão entrando nesse modelo por opção. É o caso, por exemplo, do América Mineiro, que vai usar a SAF para acelerar o projeto dele”, diz o executivo. Por meio da SAF, os clubes entram em um novo regime tributário, podem renegociar dívidas (inclusive, por meio de recuperação judicial) e atrair investimentos.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.