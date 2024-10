Rock in Rio: Arrecadação de ICMS do Rio de Janeiro aumenta 92%

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) registrou um aumento de 92% na receita tributária de ICMS pelas 104 empresas que estiveram presentes no Rock in Rio, na comparação entre as edições de 2022 e 2024, encerrada no dia 22 do mês passado. O festival deste ano teve uma arrecadação de 8,6 milhões de reais, contra os 4,5 milhões de reais de dois anos atrás.

O número de contribuintes foi 143% maior, este ano, em comparação à edição anterior do festival, resultado atribuído a alguns fatores como alterações promovidas na legislação e melhorias implementadas pela secretaria, que desburocratizaram as solicitações de autorização para funcionamento.