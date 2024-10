RNI espera triplicar valor de venda de imóveis, indo a mais de R$ 600 mi

A construtora e incorporadora RNI, parte do grupo Rodobens, espera triplicar seu valor geral de vendas (VGV) em 2025. Após vender cerca de 200 milhões de reais em empreendimentos neste ano, a cifra deve ficar entre 600 milhões de reais e 700 milhões de reais no período seguinte. “O mercado imobiliário está aquecido e a empresa está mais organizada”, diz José Vieira, superintendente de vendas e marketing da RNI. Em seu 33o aniversário, é a primeira vez que a construtora divulga sua expectativa de VGV. Para o ano de 2024, a empresa ainda tem dois lançamentos previstos. Ambos estão localizados em São José do Rio Preto (SP), sendo um deles parte do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e cujo VGV gira em torno de 85 milhões de reais.

A RNI trabalha com uma meta de 80% de seus empreendimentos serem parte do Minha Casa Minha Vida. Todos os lançamentos previstos para 2025, contudo, compõem o programa. Há empreendimentos em andamento nas regiões metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Goiânia, Cuiabá e Fortaleza, entre outras localidades. Segundo Fabiano Valese, diretor financeiro (CFO) da empresa, a recente elevação no teto de financiamento do Minha Casa Minha Vida é positivo e auxilia o setor. “É algo que ajuda a arrefecer o desafio da alta dos juros”, diz. “Não é mais um programa de governo, mas de Estado”, completa José, que passou pelos governos Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e, agora, Lula de novo, durante sua atuação na RNI.