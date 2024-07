RJ+ Investimentos anuncia expansão para Orlando (EUA) e Goiânia

A o escritório de investimentos RJ+, presente em São Paulo e Rio de Janeiro, vai abrir escritórios em Orlando e Goiânia. A RJ+ Holding, que atualmente tem 4 bilhões de reais sob gestão, projeta alcançar 6 bilhões de reais com essa expansão até o final do ano. Em Goiânia, a operação inicia com quatro pessoas, enquanto em Orlando começa com uma equipe de seis profissionais, com a expectativa de aumentar esses números para dez em cada local até o final do ano.

A estratégia de crescimento visa aumentar a base de clientes hoje com cerca de 4 mil, estabelecer presença em novos mercados para alcançar o montante de 6 mil clientes, por atingir um patrimônio de 15 bilhões de reais em cinco anos.