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Rival americana fez lobby para tirar Bracell das exceções do tarifaço

USTR acolheu pedido para taxar celulose solúvel; produto pode acumular carga adicional de 34,76%

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 11h20
Vista aérea de uma grande fábrica da Bracell com edifícios azuis e brancos, chaminés liberando fumaça e silos cinzas. Ao fundo, campos verdes e marrons se estendem sob um céu azul claro
Bracell (Divulgação/Divulgação)
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Rival americana fez lobby para tirar Bracell das exceções do tarifaço Priorizar nos meus resultados Google

Uma ofensiva da americana Rayonier Advanced Materials, a RYAM, colocou a Bracell entre as poucas empresas que perderam uma isenção prevista na versão inicial do novo tarifaço de Donald Trump.

Em audiência realizada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, o USTR, em 7 de julho, o executivo Colby Slaughter, da RYAM, citou nominalmente a Bracell e pediu que a celulose solúvel de alta pureza fosse retirada da lista de exceções à tarifa de 25%.

Segundo Slaughter, a manutenção da isenção permitiria à produtora brasileira continuar vendendo abaixo dos preços americanos e deslocando a produção doméstica. A RYAM também vinculou a disputa à segurança nacional, afirmando ser a única fabricante americana do insumo utilizado na produção de nitrocelulose para propelentes e explosivos militares.

Oito dias depois da audiência, a decisão final do USTR atendeu exatamente ao pedido: a celulose solúvel de alta pureza foi retirada das exceções. O produto foi uma das raras categorias que tinham sido poupadas na proposta de junho, mas acabaram incluídas no tarifaço definitivo.

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O USTR não atribui formalmente a mudança à RYAM, mas reproduz na decisão argumentos apresentados pela companhia, como a existência de oferta doméstica e a necessidade de alinhar a tarifa a outras medidas contra as importações brasileiras de celulose.

A ofensiva da concorrente não se limitou ao tarifaço. A RYAM também é uma das autoras dos processos antidumping e antissubsídio abertos pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos contra o produto brasileiro.

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Com isso, a celulose da Bracell pode ficar sujeita à tarifa de 25%, a um depósito antidumping preliminar de 6,09% e a outro depósito de 3,67% por supostos subsídios. Somadas, as medidas representam uma carga adicional de 34,76%.

Os códigos tarifários abrangidos pelas investigações movimentaram cerca de 207,8 milhões de dólares em importações americanas originárias do Brasil em 2024. O valor corresponde à categoria investigada e não exclusivamente às vendas da Bracell.

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A RYAM também acusou produtores brasileiros de obter vantagens relacionadas ao desmatamento ilegal. A Bracell declara que sua celulose é produzida com eucalipto cultivado em áreas certificadas e afirma manter uma política de desmatamento zero em sua cadeia de fornecimento.

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Comércio Exterior
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Tarifaço
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