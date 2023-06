Risco Petrobras e nova meta de inflação agitam a bolsa

VEJA Mercado em vídeo | 30 de junho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta sexta-feira, 30. Os investidores aguardam a divulgação de números de inflação nos Estados Unidos depois de o PIB local surpreender positivamente. No Brasil, o dia deve ser marcado pela repercussão da nova meta de inflação do país definida pelo CMN e pela reoneração da gasolina e do etanol. O VEJA Mercado recebe Pedro Gil, repórter de VEJA.

