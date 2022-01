Risco fiscal sobe no radar com Orçamento e impostos de combustíveis

VEJA Mercado | Abertura | 21 de janeiro.

Os olhos dos investidores se voltam hoje para Brasília com o prazo terminando para a sanção presidencial ao Orçamento. Afinal, o governo vai dar reajuste aos policiais em detrimento das outras categorias de servidores? As outras categorias se mobilizaram e ameaçam greves. Se depender da Casa Civil o reajuste não sai, mas fica em provisão no Orçamento. A questão fiscal também estará pautada na notícia dada pelo presidente Jair Bolsonaro, em sua live semanal, de que vai zerar alíquotas de PIS/Cofins de combustíveis e para isso está propondo uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC). O governo também estuda reduzir impostos da conta de energia elétrica. Nos cálculos da XP, isso traria um impacto de 70 a 100 bilhões de reais nas contas do governo.

No cenário internacional, o petróleo cai por conta da notícia de aumento de estoques, o minério sobe por conta dos sinais do governo chinês de incentivar a economia e o temor do impasse entre Estados Unidos e Rússia só cresce.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.