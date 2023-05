Risco de reestatização ofusca início de recuperação da Eletrobras

A Eletrobras teve lucro líquido de pouco mais de 400 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023. A cifra é 80% menor em relação ao mesmo período de 2022, mas o balanço foi elogiado por alguns analistas. Instituições como o Credit Suisse e a XP Investimentos enxergam que os custos referentes ao processo de privatização e de provisões relacionadas à Amazonas Energia diminuíram, assim como os custos com combustíveis. A companhia teve prejuízo de quase 500 milhões de reais no quarto trimestre de 2022. “A Eletrobras finalmente conseguiu apresentar números sem eventos não recorrentes que poluem os resultados principalmente devido a melhores resultados de geração e transmissão”, avalia a XP.

Os ruídos em torno de uma possível reestatização da empresa, contudo, ofuscam o início de recuperação da Eletrobras. O governo prepara uma ofensiva no Supremo Tribunal Federal (STF) para recuperar o controle da companhia. “Acreditamos que o foco agora deve ir para os próximos passos necessários após a privatização (plano estratégico, venda de energia, corte de custos, novo estatuto, etc.) e ruídos de interferência do governo”, projeta o Credit Suisse. Por volta das 14h, as ações da Eletrobras negociavam estáveis. No acumulado do ano, recuam 20%.

