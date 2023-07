Rio de Janeiro testará viabilidade de produção de energia eólica no mar

O governo do Rio de Janeiro fará um projeto-piloto para testar a viabilidade da implantação de usinas eólicas offshore. Será o primeiro do país. A secretaria de Energia e Economia do Mar, que coordena o trabalho, reuniu, quarta-feira, 19, no Palácio da Guanabara, lideranças de mais de 20 empresas e associações dos segmentos de óleo e gás, logística portuária, geração de energia e indústrias para discutirem a criação do modelo na região Norte do estado.

“O projeto-piloto é imprescindível para a avaliação, dentro de um ambiente controlado, de fatores como a viabilidade tecnológica, a redução de custos e as potencialidades do estado para o desenvolvimento de projetos em larga escala. Poderemos fazer a medição dos ventos, verificar a capacidade de geração de energia, o desempenho das turbinas, assim como questões relacionados à fauna e à flora marinhas”, explicou o secretário de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, durante apresentação do projeto.

Uma das pautas prioritárias do Grupo de Trabalho da secretaria é a questão regulatória. A equipe técnica auxiliará e acompanhará o desenvolvimento de projetos que hoje tramitam no Congresso Nacional.

