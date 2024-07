Rio de Janeiro registra expansão no setor de serviços

O estado do Rio de Janeiro registrou expansão dos setores de serviços de escritório, varejo e atividades médicas no último ano. Empresas médicas ambulatoriais, por exemplo, cresceram 22% no estado e negócios de apoio administrativo 8%, entre 2022 e 2023.

A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) contabilizou a abertura de 2 532 empresas prestadoras de serviços de escritório, durante os 12 meses do ano passado. No mesmo período, chegaram ao mercado 2 058 novas unidades de trabalho médico ambulatorial e 1 970 empresas do setor varejista de vestuário e acessórios.

O Estado do Rio chegou a 72.062 novos registros de empresas em 2023. No topo de lista estão as 1 150 novas firmas de Psicologia e Psicanálise, setor que cresceu 375% nos últimos três anos, e as 974 de Promoção de Vendas. Desde 2019, esses dois segmentos passaram a figurar entre as dez atividades mais procuradas pelos empreendedores em território fluminense.