Rio Bravo pretende consolidar imóveis e criar FII de R$ 2 bilhões

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A gestora Rio Bravo Investimentos, com mais de 13,3 bilhões de reais em ativos, anunciou a proposta formal da aquisição dos imóveis do RBED11 (367 milhões de reais) pelo fundo RBVA11 (1,6 bilhão de reais), criando um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que deve ultrapassar os 2 bilhões de reais em ativos. “A operação visa a consolidação dos dois fundos, um movimento que já é demandado pelos cotistas e pelo mercado. Após a consolidação, devemos ver um fundo de 77 imóveis e nenhum setor representando mais de 20% do ativo investido”, explica Anita Scal, sócia e diretora de investimentos imobiliários da Rio Bravo.