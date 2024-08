Rio Bravo compra imóveis da São Carlos Empreendimentos por R$ 75 milhões

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A gestora Rio Bravo Investimentos, administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo, anunciou a aquisição de seis imóveis, atualmente locados para as Lojas Pernambucanas, por 75 milhões de reais. Os bens, localizados em São Paulo e Paraná, têm uma área locável total de 11 649 m² e são todos regidos por contratos de locação atípicos, com prazo médio de nove anos.

Os ativos pertencem à São Carlos Empreendimentos e Participações S.A., uma empresa especializada em gestão imobiliária, fundada por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. A aquisição faz parte da estratégia do fundo de diversificar seu portfólio, historicamente concentrado em imóveis bancários. “A transação foi estruturada em quatro parcelas, com a primeira de 25 milhões de reais, que assegura ao fundo o direito imediato às receitas de aluguel dos imóveis. O dividend yield esperado com essa aquisição é de 13,8% ao ano”, diz Alexandre Rodrigues, sócio e gestor de fundos da Rio Bravo Investimentos.