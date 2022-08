Riachuelo amplia estratégia ESG com novo centro de inovação

A Riachuelo, grife do grupo Guararapes, quer ampliar seu alcance em seus projetos de sustentabilidade e logística reversa para a cadeia da moda. Depois de um projeto de economia circular bem-sucedido, iniciado em 2020, a empresa acaba de estruturar um centro de inovação para tratar do tema da circularidade no setor têxtil do Brasil. O movimento conta com a participação do braço social e de sustentabilidade da B3 e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Na prática, a ação deve se concentrar em torno da busca por soluções para a reciclagem em circuito fechado, com possibilidade de reuso infinito.

“A gente não pretende instituir esse hub para que seja apenas mais um fórum de discussão, como vários outros que já existem. A ideia é pensar em soluções, de fato, para a reciclagem têxtil em circuito fechado, claro que aberto a outras possibilidades, mas focado nisso. Vamos ter reuniões mensais com especialistas brilhantes sobre o tema”, afirma Valesca Magalhães, gerente-executiva de sustentabilidade da Riachuelo. “O nosso propósito é aprimorar cada vez mais o fechamento desse ciclo de vida do produto e contribuir com soluções que chegam mais assertivas e em escala”.