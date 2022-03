Reviravolta na licitação do plano de saúde do TJ do Rio favorece Amil

Virou quase uma novela a licitação dos planos de saúde do Tribunal de Justiça do Rio. A disputa caminha para coroar o lance mais alto. Depois de desclassificar a Unimed Rio e a Golden Cross, o pregoeiro declarou a Union Life como vencedora da disputa. Mas eis que os concorrentes contestaram o resultado e numa reviravolta a assessoria jurídica do tribunal desclassificou a Union Life porque ela não apresentou o que parecia ser bem básico: suas informações contábeis completas. “ O serviço público exige do administrador constante atenção e cuidado com o dinheiro público, com a coisa pública. No caso em exame, embora sob o aspecto formal possa se ter a impressão de que a Union Life atendeu aos requisitos do edital, a análise detida dos documentos revela sua total incapacidade financeira e ética para celebrar o contrato”. Bom para a Amil que é a próxima da fila e que hoje já é o plano de saúde dos servidores do TJ. A Amil deu um lance de 492,3 milhões de reais. Não muito distante dos 488 milhões da então primeira colocada, a Unimed Rio.

