“Retração de serviços deve ajudar o Banco Central”, diz João Savignon

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam entre perdas e ganhos na manhã desta terça-feira, 17. Os investidores monitoram a escalada de conflitos entre Israel e o grupo Hamas. Na véspera, as principais bolsas globais subiram e o dólar perdeu força frente a moedas emergentes. O mercado aguarda o discurso de Jerome Powell, presidente do banco central americano, na próxima quinta-feira. A inflação persistente nos EUA, o mercado de trabalho ainda aquecido e a pressão de conflitos no Oriente Médio podem alterar os planos da entidade na condução dos juros da maior economia do mundo. O impacto dessas possíveis mudanças no Brasil também são assuntos desta edição do VEJA Mercado. Diego Gimenes entrevista João Savignon, chefe de pesquisa macroeconômica da Kínitro Capital.

