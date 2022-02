Resultado do Santander contamina Itaú e Bradesco e bolsa realiza lucros

VEJA Mercado | Fechamento | 2 de fevereiro.

Depois de altas sucessivas, hoje foi dia de realização de lucros na bolsa. Realização nada mais é quando o investidor vende uma parcela de suas ações para colocar parte dos lucros no bolso. Esse movimento acontece no dia do anúncio dos resultados do quarto trimestre do Santander, que vieram abaixo do esperado e contaminaram os concorrentes Itaú e Bradesco. Embora o lucro gerencial tenha ultrapassado a casa dos 3 bilhões de reais, o valor representa uma queda de 10% frente ao mesmo período de 2020. “O pessoal estava esperando uma correção para voltar a comprar. É um movimento natural e saudável de correção e realização dos lucros”, avalia Rodrigo Barreto, analista da corretora Necton.

Instituições como o Citi destacam que houve uma piora na qualidade dos ativos dado o caminho de normalização da inadimplência pós-pandemia. Já o Safra aponta para o aumento de 3,9% das despesas frente a 2020 como uma das razões para o resultado ruim. “As despesas foram pressionadas pelo acordo coletivo aplicado sobre a base salarial da companhia desde setembro de 2021”. As ações do Santander fecharam em queda de 2,8%, enquanto Bradesco e Itaú recuaram 1,9% e 1,3%, nessa ordem. O Ibovespa fechou em queda de 1,18%, aos 111.894 pontos. Já o dólar fechou estável, a 5,275 reais.

Outro destaque de baixa na bolsa foi a BRF, que levantou 5,4 bilhões de reais em follow-on e viu suas ações derreterem 7,9% depois da operação. Poucos ativos figuraram entre as altas no pregão desta quarta-feira. Sem muito burburinho na China em função do feriado de Ano Novo por lá, as ações de siderúrgicas e mineradoras mantiveram a tendência de alta dos últimos dias em função da forte valorização do minério de ferro no último mês de janeiro. Vale e CSN fecharam em leves altas de 0,9% e 0,8%, respectivamente. A Cielo subiu 2,1% depois de apresentar um resultado que surpreendeu o mercado financeiro. O lucro líquido de 126 milhões de reais foi 8% superior ao registrado no quarto trimestre de 2020.

