Resultado das eleições pode definir futuro da Braskem

Uma das empresas mais importantes do país, a Braskem está no centro de interesse de grandes grupos de dentro e fora do país por sua aquisição. Um dos maiores interessados, o grupo J&F, é tido por fontes próximas à negociação como um dos grupos mais fortes para levar a petroquímica. O processo ainda não está estruturado, mas a perspectiva de compra da Braskem por parte de empresas interessadas leva em consideração outro contexto: as eleições. A um mês do pleito, essas fontes não acreditam que qualquer negociação saia do papel antes de uma definição quanto ao próximo presidente da República.

A leitura envolve a perspectiva de que, se o presidente Jair Bolsonaro (PL) for reeleito, grupos estrangeiros ganhariam força nas negociações já que competiriam “de igual para igual” com grandes empresas brasileiras pela petroquímica. Em paralelo, sob a possível vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a aquisição da Braskem se tornaria mais plausível, dadas às intenções expressas por Lula de que o empresariado “sonhava que o Brasil tivesse a terceira maior indústria petroquímica do mundo”, em relação à Braskem, durante encontro com empresários na Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, no mês passado.

