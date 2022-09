Resultado da indústria reforça discurso pela recriação de ministério

A divulgação dos dados dados referentes à atividade industrial de julho, em alta de 0,6%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, animou empresários do setor que pleiteiam a recriação do Ministério da Indústria no ano que vem. O resultado mostra uma reanimação do setor que, em junho, registrou queda de 0,3%. O economista-chefe da Necton, André Perfeito, porém, faz uma ressalva: “A indústria está ainda 0,8% baixo do patamar pré-pandemia e nada menos que 17,3% abaixo do pico em maio de 2011, lá se vai uma década”, lembra.

A leitura de empresários é de que a recuperação da indústria, mesmo que lenta, pode indicar uma volta de ganho de importância para a economia do país a partir da estruturação de projetos — e que seu crescimento seja fomentado por meio da recriação da pasta. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) já se comprometeram com o setor no sentido de recriar o ministério no ano que vem, caso eleitos em outubro.

