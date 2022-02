Repúdio ao vídeo misógino sobre as mulheres que trabalham na obra do metrô 

Um vídeo com conteúdo machista e misógino está circulando nas redes sociais mostrando mulheres da empresa Acciona falando das suas expectativas em relação ao projeto da linha 6 do metrô. O vídeo foi feito pela empresa, em 2020, para exaltar o protagonismo das mulheres no projeto, mas foi reeditado agora atrelando o acidente que aconteceu em São Paulo ao fato de a empresa ter privilegiado a contratação de mulheres. A Acciona divulgou na tarde desta quinta-feira, 4, uma nota de repúdio e diz que estuda medidas judicias cabíveis a serem tomadas contra quem criou o vídeo. O Radar Econômico compartilha deste repúdio. A coluna também procurou as redes sociais para alertar sobre o conteúdo e saber de providências a serem tomadas em relação a esses vídeos, já que ferem as regras de comunidade de todas elas com discurso de ódio a um grupo específico de pessoas. As redes recomendam que as pessoas denunciem os vídeos e o conteúdo misógino.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.