Repercussão de ata mais suave nos EUA e inflação no Brasil dominam mercado

Em dia de partida da seleção brasileira pela Copa do Mundo e de feriado do dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, o volume de negociações na bolsa de valores tende a ser substancialmente abaixo do normal. No radar dos investidores, dois importantes movimentos. Nos Estados Unidos, a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) revelou a possibilidade de redução do ritmo de alta de juros no país em dezembro, fator que trouxe uma dose de otimismo ao mercado financeiro. Já no Brasil, a divulgação do IPCA-15 de novembro revelou uma inflação levemente abaixo do consenso de mercado. O índice acumulou alta de 0,53% no mês, contra expectativa de avanço de 0,56%. As bolsas asiáticas e europeias, assim como o futuro do Ibovespa, negociam em campo positivo na manhã desta quinta-feira, 24.

Siga o Radar Econômico no Twitter