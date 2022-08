Renner e Riachuelo estão em lados opostos nas eleições?

O presidente do conselho de administração da Renner, José Gallo, assinou o manifesto pela democracia elaborado por ex-alunos de direito da Universidade de São Paulo (USP) que defende o estado democrático de direito e repudia as ameaças contra o sistema de votação brasileiro e as urnas eletrônicas. Gallo trabalha na Renner há 21 anos e foi o CEO da gigante de vestuário entre os anos de 1998 e 2019. Desde então, o executivo ocupa o cargo de presidente do conselho de administração da companhia. O endosso ao manifesto revela um ponto de afastamento entre Gallo e Flávio Rocha, presidente do conselho da Riachuelo, outra gigante do vestuário e uma das concorrentes de mercado da Renner, que ainda não assinou o manifesto. Gallo e Rocha possuem trajetórias parecidas, já que o executivo da Riachuelo também foi CEO da companhia entre os anos de 2008 e 2018, quando deixou o cargo para se tornar pré-candidato à presidência da República pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB), hoje Republicados. No fim das contas, decidiu apoiar o presidente Jair Bolsonaro (PL) àquele ano.

