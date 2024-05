Renner aluga barcos para resgates em aéreas afetadas no Rio Grande do Sul

Com sede em Porto Alegre, as lojas Renner financiou o aluguel de barcos na cidades, auxiliando em mais de 800 resgates nas áreas afetadas. Além disso, a empresa já doou 80 mil itens de vestuário e calçados, incluindo peças próprias e outras reunidas com parceiros e colaboradores. Nas próximas semanas, o grupo deve doar mais 300 mil peças. As prioridades são roupas infantis, roupas íntimas e roupas de cama

A Renner também doou mais de 60 mil litros de água, que estão sendo destinados à Defesa Civil e ao SESC. Além disso, as lojas da Renner em diferentes partes do Brasil se tornaram ponto de coleta de doações.