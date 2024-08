Renda fixa passa por transformação que veio para ficar, diz CEO da B3

Com o Ibovespa patinando, o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, considera que o destaque do ano para o mercado financeiro tem sido a renda fixa. “Está nascendo um mercado de capitais de renda fixa”, diz ao Radar Econômico. “Antes as empresas dependiam mais de bancos e, cada vez mais, emitem dívida no mercado de capitais”. Mesmo quando os juros caírem e a renda variável voltar à evidência, Finkelsztain acredita que a evolução na renda fixa veio para ficar.

Durante o lançamento da AZZA3, ação da Azzas 2154 (fusão entre os grupos Arezzo e Soma), o presidente da B3 aproveitou para passar uma mensagem positiva sobre o atual contexto do mercado. “Muitos dizem que o mercado de capitais está parado. Estamos mostrando aqui que não está”, disse na quinta-feira, 1 de agosto. A jornalistas, o CEO da Azzas, Alexandre Birman, disse que o volume financeiro que será movimentado pela nova ação reforça o mercado de capitais. “Dá força para a Bolsa. Atrai um tipo de investidor diferente, fundos que investem em empresas de large cap (com valor de mercado superior a 10 bilhões de dólares). A gente se torna uma large cap”.