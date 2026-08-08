ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia, Política

Renan Santos promete acabar com as bets; o que está de fato em jogo

Candidato do Missão mira setor bilionário, mas discussão envolve arrecadação, empregos e patrocínios, além do crescente custo social

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 10h29 | Atualizado em 8 ago 2026, 10h48
Renan Santos: quotas, poupança como bens
Renan Santos, do Missão (G4/Reprodução)
Continua após publicidade
Renan Santos promete acabar com as bets; o que está de fato em jogo Priorizar nos meus resultados Google

Renan Santos elevou o tom contra as casas de apostas neste sábado. Ao divulgar a mensagem de um seguidor que relata ter perdido dinheiro, contraído empréstimos e pensado em tirar a própria vida por causa do vício em jogos, o candidato do Missão à Presidência foi direto: “Vou proibir as bets”.

O relato toca justamente no ponto mais sensível da explosão das apostas no Brasil. A expansão do setor veio acompanhada de preocupação crescente com dependência, endividamento e os efeitos do jogo sobre a saúde mental e a renda das famílias. É sobre esse custo social que Renan constrói uma das propostas mais radicais apresentadas até agora contra as bets.

Mas acabar com as apostas esportivas significaria também desmontar um mercado que o próprio Estado decidiu legalizar, regulamentar e tributar. Apenas nos quatro primeiros meses de 2026, as empresas licenciadas faturaram R$ 12,2 bilhões e recolheram cerca de R$ 4,5 bilhões em tributos. Há ainda os valores pagos pelas companhias para obter autorização federal: cada licença custa R$ 30 milhões e vale por cinco anos.

Continua após a publicidade

A conta se espalha para além dos cofres públicos. Em poucos anos, as casas de apostas se transformaram em algumas das maiores financiadoras da publicidade esportiva brasileira, com presença maciça em camisas de clubes, campeonatos, transmissões de futebol e veículos de comunicação. Uma proibição abrupta retiraria bilhões de reais dessa cadeia e exigiria a substituição dessas receitas.

Siga
Continua após a publicidade

A promessa também não dependeria apenas da vontade do Palácio do Planalto. Como a exploração das apostas de quota fixa está prevista em lei, um eventual governo Renan Santos precisaria convencer o Congresso a desmontar o modelo aprovado nos últimos anos. Também surgiriam discussões sobre o destino das autorizações já concedidas e dos valores pagos pelas empresas para ingressar no mercado regulamentado.

Continua após a publicidade

A discussão levantada por Renan, portanto, é maior do que ser a favor ou contra as bets. De um lado está uma indústria que passou a gerar bilhões em impostos, investimentos e patrocínios. Do outro, os custos do vício, do endividamento e do comprometimento da renda de milhares de famílias. A questão que uma eventual proibição terá de responder é se o caminho está em extinguir o mercado ou em elevar drasticamente as restrições, a fiscalização e a responsabilidade financeira das próprias casas de apostas. É isso que está, de fato, em jogo.

Publicidade
TAGS:
apostas online
bets
Eleições 2026
Radar Econômico
Renan Santos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).