Renan Filho tenta acordo político para evitar derrota bilionária no STF

O governador de Alagoas, Renan Calheiros Filho, pediu um adiamento do julgamento que seria retomado no Supremo Tribunal Federal (STF) para decisão final do caso da partilha de R$ 2 bilhões pagos em outorga pela BRK Ambiental na concessão de saneamento na região metropolitana de Maceió. Os municípios pedem que o dinheiro da outorga seja dividido com eles e, em decisão liminar, o Supremo determinou o bloqueio de metade dos recursos. O Procurador-Geral do Município de Maceió, João Lobo, diz que a manobra do governador é a de convocar uma reunião de representantes dos órgãos deliberativos da Região Metropolitana de Maceió (RMM), um dia antes do final previsto do julgamento das ações no STF, com a “promessa” de entrar num acordo com as cidades sobre a partilha e, assim, evitar a continuação do julgamento. O procurador diz que o governador tenta se valer do fato de ter um peso político na região metropolitana para se beneficiar e prejudicar a partilha a municípios como Maceió.

