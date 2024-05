Relatório aponta crescimento de 180% em ataques cibernéticos no mundo

Ataques cibernéticos que exploram vulnerabilidades de usuários aumentaram 180% globalmente em 2023, ante o ano anterior, segundo o último Relatório de Investigação de Violações de Dados, da multinacional de telecomunicações Verizon. O crescimento foi impulsionado pelos chamados ataques de ransomware, quando criminosos sequestram dados digitais e exigem que a vítima pague pelo resgate. A Verizon recebeu dados de diversas empresas do segmento de tecnologia ao redor do mundo para formular sua análise. Cerca de 30 mil incidentes de segurança foram verificados. No Brasil, a empresa contou com dados da Apura Cyber Intelligence. “Infelizmente, muitas empresas acabam sucumbindo a esses ataques devido à falta de preparo e conscientização de seus usuários”, diz Anchises Moraes, especialista em cibersegurança da Apura. Moraes frisa que, de acordo com o relatório, 68% das violações de dados têm um componente humano envolvido no processo, quando usuários incorrem em erros ou acidentes que resultam no vazamento.