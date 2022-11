Relator do Orçamento propõe PEC para viabilizar auxílio de R$ 600

Depois da reunião com membros do governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o relator do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou que irá apresentar aos presidente da Câmara e do Senado a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para tirar da regra do teto de gastos recursos tidos como primordiais para dar vazão à proposta do PT, como a do pagamento do Auxílio Brasil — ou a volta do Bolsa Família — de 600 reais. Ainda não há definições sobre o montante a ser “separado” da regra fiscal. O senador Jean Paul Prates (PT-RN) afirmou que pedirá urgência na apreciação do texto.

