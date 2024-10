Reitores brasileiros visitam quatro das melhores universidades do mundo

Uma delegação com 40 representantes do ensino superior particular do Brasil, incluindo líderes institucionais, reitores e acadêmicos, foi ao Reino Unido em uma missão para fortalecer laços educacionais e assinar acordos internacionais de intercâmbio. O grupo visitou quatro das melhores universidades do mundo, sendo elas a Imperial College London, as universidades de Cambridge e Oxford, e a University College London, além de outras instituições britânicas com potencial para convênios.

A delegação organizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) foi liderada por Celso Niskier, diretor-presidente da associação. “Estabelecemos contatos valiosos para futuras parcerias que vão beneficiar as nossas instituições no Brasil, principalmente nas áreas de saúde e inteligência artificial”, diz Niskier. O executivo propôs um estudo de viabilidade para que alunos de cursos de saúde de instituições privadas brasileiras possam obter dupla certificação no Reino Unido.