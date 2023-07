“Reforma tributária ainda deve fazer preço na bolsa”, diz Alexandre Manoel

VEJA Mercado em vídeo | 6 de julho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quinta-feira, 6. A ata da última reunião do banco central americano admitiu a possibilidade de novos aumentos nos juros dos EUA e o risco de uma recessão leve ainda neste ano. No Brasil, a expectativa ainda é grande pela votação das pautas econômicas do governo na Câmara. O VEJA Mercado entrevista Alexandre Manoel, economista-chefe da AZ Quest e ex-secretário de Planejamento.

Siga o Radar Econômico no Twitter