A Pilar fechou maio com o melhor resultado mensal de sua história. A proptech especializada no mercado imobiliário de alto padrão atingiu R$ 550 milhões em Valor Geral de Vendas transacionado, superando o recorde anterior, de R$ 400 milhões, registrado em março deste ano.

O desempenho veio acompanhado de aumento relevante no número de negócios. Foram mais de 180 vendas no mês, com ticket médio próximo de R$ 3 milhões. Na comparação com maio de 2025, quando a companhia havia movimentado R$ 340 milhões em 96 transações, o crescimento foi de 62% em VGV e praticamente o dobro de vendas fechadas.

A força do resultado mostra que o mercado de alto padrão em São Paulo segue com liquidez, especialmente em bairros consolidados. Perdizes liderou em número de negociações, com 17 vendas, seguida por Jardim Paulista, com 13, e Pinheiros, com nove. Em valor transacionado, o destaque ficou com Jardim Europa, que concentrou R$ 65 milhões em vendas, à frente de Jardim Paulista, com R$ 46 milhões, e Itaim Bibi, com R$ 32 milhões.

O mês também reforçou a expansão da operação para mercados de tíquete ainda mais elevado, como a Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz. Ao todo, a Pilar registrou mais de três vendas em 18 bairros ao longo de maio, sinalizando uma operação menos concentrada e mais consistente em diferentes regiões da capital paulista e do entorno premium de São Paulo.