ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Receita abre caminho para adiar exigências da reforma tributária

Uma semana antes do prazo de 3 de agosto, Fisco admite que ainda faltam leiautes e prepara calendário diferente para cada tipo de nota fiscal

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 15h43
REVÉS - Receita Federal: descuido na comunicação implodiu medidas positivas de combate à sonegação
Receita Federal (Pillar Pedreira/Ag. Senado)
Continua após publicidade
Receita abre caminho para adiar exigências da reforma tributária Priorizar nos meus resultados Google

A Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS abriram caminho para adiar parte das exigências operacionais da reforma tributária. A apenas uma semana do prazo anunciado para o início das rejeições de documentos fiscais sem os campos de IBS e CBS, os órgãos informaram que ainda publicarão um cronograma específico para cada tipo de nota.

O movimento representa um recuo em relação ao comunicado divulgado pelo Comitê Gestor em 15 de junho. Na ocasião, o órgão anunciou que, a partir de 3 de agosto, os documentos fiscais eletrônicos deveriam obrigatoriamente trazer os campos dos novos tributos, com a alíquota-teste de 1% — 0,1% de IBS e 0,9% de CBS.

Agora, Receita e Comitê afirmam que um ato conjunto, ainda em deliberação, estabelecerá datas de início diferentes para cada documento fiscal eletrônico. A norma deverá ser publicada até o fim de julho, já às vésperas da data anteriormente anunciada.

O comunicado também admite que ainda existem documentos cujos leiautes técnicos não foram disponibilizados. O governo promete divulgar a previsão de entrega dessas especificações e afirma que tentará garantir antecedência mínima de 60 dias — mas faz a ressalva de que isso ocorrerá apenas “sempre que possível”.

Siga
Continua após a publicidade

O atraso técnico é especialmente sensível porque a rejeição de um documento fiscal pode impedir a autorização da nota e, consequentemente, interromper vendas, prestações de serviços e o faturamento das empresas. Sem o leiaute definitivo, fornecedores de sistemas e departamentos fiscais não conseguem concluir adaptações, testes e processos de homologação.

Receita e Comitê também anunciaram que criarão, em até 30 dias, um programa de estímulo à conformidade para 2026. A iniciativa deverá permitir a autorregularização de informações durante a fase inicial da reforma, numa tentativa de reduzir autuações e contestações provocadas por erros de preenchimento e falhas de sistemas.

Continua após a publicidade

Ainda não há um adiamento formal. Mas, ao abandonar a ideia de uma entrada uniforme em 3 de agosto e admitir que parte da infraestrutura técnica segue incompleta, o governo sinaliza que a implantação será fatiada. O ato conjunto mostrará quais documentos estão de fato prontos para a virada e quais terão de ganhar prazo adicional.

Publicidade
TAGS:
Receita Federal
reforma tributária
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).