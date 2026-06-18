QuintoAndar inaugura casa nova e investe R$ 2 bi em tecnologia

O QuintoAndar inaugurou sua nova sede corporativa, batizada de Vila QuintoAndar, ao mesmo tempo em que anunciou investimentos de 2 bilhões de reais em tecnologia nos próximos dois anos. A informação foi divulgada em nota enviada à coluna nesta quinta-feira, 18.

Segundo a companhia, o novo espaço mais do que dobrou de tamanho em relação à sede anterior, totalizando mais de 7 mil metros quadrados. O projeto foi concebido para concentrar toda a equipe em um único andar, com o objetivo de estimular a integração entre os colaboradores.

A nova sede está localizada na Vila Leopoldina, bairro da Zona Oeste de São Paulo. O anúncio da nova sede ocorre em meio à estratégia do QuintoAndar de ampliar investimentos em tecnologia, área que receberá aportes de 2 bilhões de reais nos próximos o desenvolvimento de produtos, inteligência artificial, melhorias no aplicativo e acelerar a velocidade de futures.

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De acordo com a empresa, sua receita cresceu 15 vezes desde 2020. Atualmente, mais de 3 milhões de pessoas utilizam ou já foram beneficiadas pelos serviços oferecidos pela plataforma.