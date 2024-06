QuintoAndar fechou 2 mil vendas de imóveis em maio, recorde da corretora

A corretora QuintoAndar fechou 2 mil contratos de compra e venda de imóveis em maio, um recorde para a empresa em um único mês. Trata-se de um aumento de 65% ante maio de 2023, quando 1.200 contratos foram assinados. A companhia, conhecida pelo aluguel de imóveis, passou a oferecer a modalidade de compra e venda em 2020, em uma aposta crescente nesse mercado. “Ambos os negócios, aluguel e venda de imóveis, têm potencial para crescer dezenas de vezes. Não acho que dá para cravar qual vai ser maior (no futuro)”, diz Arthur Malcon, diretor comercial da empresa. “Só no Brasil, tem um universo para crescer. E se colocar todo o resto do mundo… Pensamos como uma empresa global”.

Cerca de 90 mil imóveis foram visitados por possíveis compradores através do QuintoAndar em maio de 2024, um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, a taxa de conversão de visitas em vendas foi elevada. A corretora tem adicionado cerca de 16 mil imóveis por mês em seu catálogo, que é gerenciado, em parte, com auxílio de inteligência artificial. Um corretor da QuintoAndar vende, em média, 1,5 imóveis por mês, ou 18 imóveis por ano, segundo a companhia. Malcon comenta que a empresa tem reduzido seu investimento em campanhas de marketing em nome de aportes para o desenvolvimento de tecnologia e na operação em geral.