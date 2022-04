Quem se salvou no dia que a bolsa azedou e caiu 2%?

Poucas empresas negociaram em campo positivo no Ibovespa num dia marcado pela aversão ao risco nas bolsas globais. A rede de shoppings Multiplan divulgou nesta terça-feira, 5, que vendeu 1,4 bilhão de reais em março, acima dos níveis pré-pandemia. A chamada “prévia operacional” agradou o mercado e as ações da companhia subiram 2,10%, a maior alta do dia no índice. Além da rede, a petrolífera 3R Petroleum e a frigorífica Minerva subiram 1,45% e 1,29%, nessa ordem, depois da XP Investimentos recomendar a compra da petrolífera e do BTG Pactual recomendar a compra da Minerva. Quando grandes casas de investimentos divulgam relatórios de recomendações, as ações costumam subir. Quem também subiu foi o dólar, que avançou 1,11%, cotado a 4,659 reais.

