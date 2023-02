Quem orquestra os ataques ao BC, segundo Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, suspeita de onde vêm o arcabouço dos ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à instituição. Dentro do BC, assessores próximos a Campos Neto interpretam que o ambiente institucional com ministros importantes do governo não é de distensionamento, mas que Lula está dando mais ouvidos à ala de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e do novo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, do que outras frentes do governo. Na instituição, a sensação é de que os ataques de Lula não são influenciados pelos ministros Fernando Haddad, Simone Tebet, Geraldo Alckmin — também vice-presidente da República —, Alexandre Padilha ou Rui Costa.

