Quem ganha e quem perde no mercado com disputa entre Lula e Bolsonaro

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 29 de setembro.

Os investidores já precificam as empresas que podem sair ganhando em eventuais governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL). A Genial Investimentos publicou um relatório em que aponta para as construtoras em caso de vitória de Lula e para as estatais em caso de reeleição de Bolsonaro. As razões por trás dessas apostas e a intensa volatilidade no mercado às vésperas da eleição são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 29.

