Quem é o procurador do TCU que está no encalço de Bolsonaro?

O conflito de interesses do indicado de Bolsonaro para a Petrobras. O superfaturamento nos ônibus escolares. A distribuição de títulos de terras no Acre. A atuação dos pastores no MEC. Bolsonaro interfere na Petrobras? Quem está executando o Orçamento Secreto? Os gastos de Mário Frias em viagem a Nova York. O financiamento da Caixa para amigos da primeira dama. Estes são apenas alguns exemplos dos casos em que Lucas Rocha Furtado, o subprocurador geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, abriu uma representação para que se apurassem irregularidades no TCU. Muitos dos processos não vão adiante porque não são aceitos pelos ministros do tribunal. Mas recentemente, o ministro Bruno Dantas deu voz a um processo que questionava os ganhos de Sergio Moro na consultoria Alvarez & Marsal. Ou seja, o governo Bolsonaro não é o único que é questionado por Furtado.

Qualquer político que lide com dinheiro público e possa envolver o Tribunal de Contas da União está na mira. A rachadinha no gabinete do senador Davi Alcolumbre, revelado por VEJA, também foi causa de uma representação. Nada do que sai de denúncias na imprensa escapa a Furtado. Outros presidentes já foram também amplamente questionados por Furtado. Ele sofreu um AVC em 2008, recebeu até extrema unção, mas sobreviveu e decidiu fiscalizar tudo de qualquer presidente.

