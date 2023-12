“Queda do petróleo pode ajudar BC nos juros”, diz Bruno Monsanto

VEJA Mercado | 7 de dezembro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta quinta-feira, 7. A semana tem sido marcada pela realização dos lucros da bolsa de valores nas últimas semanas. Os preços do petróleo brent enfrentam um forte período de baixa e fecharam em queda de 4%, cotados a 74 dólares por barril. A queda do petróleo somada à desvalorização do dólar frente ao real já abre espaço para a Petrobras reduzir o preço dos combustíveis. Tanto a gasolina quanto o diesel estão acima da chamada paridade internacional, segundo a Abicom. A Alesp aprovou a privatização da Sabesp, que agora precisa assinar novos contratos de concessão com os municípios. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, deputado Danilo Forte (União-CE), deve protocolar o projeto no Congresso ainda hoje. Diego Gimenes entrevista Bruno Monsanto, economista da RJ+ Investimentos.

