Queda da indústria reforça pressão de empresários sobre Lula e Bolsonaro

Por Victor Irajá

Divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nessa quarta-feira, 5, os resultados da indústria fortaleceram as pressões de empresários do setor às campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) por uma sinalização em torno da indústria. O recuo foi de 0,6%, anulando a alta atingida em julho. O setor está 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia. Ambos os candidatos já se comprometeram a recriar um Ministério da Indústria, mas não sinalizaram nomes para os postos.

