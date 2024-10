Quatro em cada dez contratos de empréstimos no Brasil são abusivos

Levantamento realizado pela startup jurídica Jusfy avaliou as consultas em contratos de empréstimos feitas por centenas de advogados na plataforma ao longo do primeiro semestre de 2024. Os dados mostraram que, do total de 108 015 contratos firmados com bancos e empresas de crédito ao longo dos meses de janeiro a junho de 2024, cerca de 41 018 mil foram considerados abusivos, o que representa quase 38% dos contratos consultados. Para ser considerado abusivo, um contrato precisa passar de 50% da taxa de juros permitida pelo Banco Central.

“Todos os dados foram analisados dentro da nossa base de usuários que, atualmente, abrange mais de 100 mil pessoas entre advogados e escritórios de advocacia. É preocupante ver esse percentual de contratos abusivos, o que mostra que muitas instituições não seguem as regras estabelecidas pelo Bacen”, afirma Rafael Bagolin, CEO e fundador da Jusfy.