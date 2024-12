Quase 90% dos contadores mal começou preparo para a reforma tributária

Praticamente nove a cada dez contadores brasileiros mal começaram a se preparar para os efeitos da reforma tributária, segundo pesquisa realizada pela Thomson Reuters, empresa canadense de mídia e tecnologia. Pouco mais de 60% dos profissionais entrevistados se consideram em nível “iniciante” em relação ao tema, dizendo que acompanham atualizações através da imprensa e relatórios. Outros 28% afirmam que sequer estão acompanhando as mudanças na tributação. Com isso, apenas cerca de 10% dos contadores se enquadram em nível preparatório, avançado ou de liderança quando o assunto é reforma tributária, o que pode incluir compor um grupo de trabalho, ter um plano estruturado ou alocar recursos para a transição, por exemplo. Também segundo a pesquisa da Thomson Reuters, intitulada “Reforma Tributária no Brasil: Insights, desafios e oportunidades para contadores”, obtida com exclusividade pela coluna, 64% dos profissionais acreditam que a reforma terá um impacto alto, muito alto ou disruptivo em seus negócios. Cerca de 27% consideram que o impacto será médio, enquanto apenas 9% dizem que será baixo ou muito baixo.

Publicidade