Quanto casa de apostas britânica pagará por vitórias de Lula ou Bolsonaro

O clima de acirramento nas eleições presidenciais de 2022 fez a casa de apostas Betway, com sede no Reino Unido, montar um cruzamento de dados e disponibilizar um jogo para quem quiser arriscar o nome daquele que deve subir a rampa do Palácio do Planalto — cuja maior probabilidade envolve os nomes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os organizadores da casa notaram um aumento substancial de interesse geral nesta categoria de aposta desde a última semana, provocada pela exposição dos candidatos em rede nacional, quando começaram as entrevistas dos candidatos ao Jornal Nacional. Matematicamente, o cenário se mantém similar às pesquisas de intenção de voto.

“Favoritos e azarões” não são definidos pela Betway, mas, sim, o movimento de mercado. Aquele que recebe mais apostas acaba tendo o retorno reduzido. O ex-presidente Lula é tido como favorito e recebe maior volume de apostas já que está na frente nas pesquisas. Por isso quem aposta nele recebe um retorno menor. Hoje quem apostar 100 reais em Lula receberá 150 reais caso o petista sagre-se vitorioso. Quem aposta em Bolsonaro receberá, se o ex-capitão conquistar a reeleição, 240 reais. Se esse apostador resolver arriscar os mesmos 100 reais na improvável vitória do Ciro Gomes, a recompensa será de 5.100 reais caso Ciro se eleja.

