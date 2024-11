Quanto a Tim arrecadou com leilão de jaqueta da Ivete Sangalo

A Tim leiloou jaqueta utilizada por Ivete Sangalo para homenagear Nala, filha da cantora Iza, durante o Rock in Rio deste ano. A peça foi arrematada nesta sexta, 8, em leilão organizado pela empresa, em parceria com a plataforma Mulheres Positivas, criada por Fabi Saad, e Ane Wilians, fundadora do Instituto Nelson Wilians. Embora o leilão tenha iniciado em uma plataforma online e encerrado com um lance de 26 mil reais, o Instituto Tim fez uma doação complementar e dobrou o valor final da peça, totalizando 52 mil reais. O montante arrecadado será destinado para a ONG Bem Querer Mulher.