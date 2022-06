Quanto a Tesla, de Elon Musk, está perdendo com o bitcoin?

Quando a Tesla, do bilionário Elon Musk, anunciou que estava comprando 1,5 bilhão de dólares em bitcoins como estratégia de investimento da empresa, no primeiro trimestre do ano passado, a criptomoeda estava dando início a uma onda de altas. A empresa não divulgou exatamente a que preço comprou o ativo, mas estima-se que tenha sido por volta de 30 mil dólares. A moeda foi e voltou, foi e voltou de novo, e no primeiro trimestre deste ano, a Tesla ainda anunciava no seu balanço que o valor justo de seus ativos digitais estava em 1,96 bilhão de dólares. Um ganho, portanto. Mas de março para cá, o bitcoin despencou mais um pouco, chegando perto dos 20 mil dólares, e analistas que acompanham o investimento da empresa já sugerem que ela esteja perdendo por volta de 550 milhões de dólares em relação ao valor investido no começo de 2021. Se o bitcoin não se recuperar, esta perda precisará ser registrada no balanço do segundo trimestre.

