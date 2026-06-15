Quanto a CSN pode receber por seus ativos de infraestrutura

A CSN acelerou o processo de venda de uma participação minoritária em seu braço de infraestrutura. O pacote colocado no mercado reúne ativos avaliados entre R$ 16 bilhões e R$ 21 bilhões e pode render entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões em recursos para o caixa da companhia, de acordo com pessoas a par do assunto.

Na cesta estão a participação na MRS Logística, os terminais Tecar e Tecon, em Itaguaí (RJ), e a transportadora rodoviária Grupo Tora. A operação prevê a venda de uma fatia entre 20% e 40% dos ativos, preservando o controle nas mãos da CSN.

O movimento faz parte da estratégia de desalavancagem do grupo de Benjamin Steinbruch. A companhia encerrou o primeiro trimestre com dívida líquida de R$ 40,5 bilhões e trabalha para cumprir a meta anunciada ao mercado de levantar entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões com a reciclagem de ativos.

Nos bastidores, a expectativa é que fundos globais de infraestrutura apareçam entre os principais interessados. O principal ponto de atenção, porém, está na governança da operação. Isso porque uma parcela relevante da participação na MRS está alocada na CSN Mineração, empresa listada e que tem como sócia a japonesa Itochu.

Continua após a publicidade

Para acomodar a venda dentro do novo veículo de infraestrutura, a CSN terá de promover uma reorganização societária interna. O desenho ainda está sendo estruturado, mas fontes de mercado avaliam que o tema pode gerar questionamentos de governança por parte dos minoritários da mineradora e de seus parceiros estratégicos.

A expectativa é que os primeiros memorandos de entendimento (MoUs) sejam assinados nas próximas semanas, com a definição de uma lista restrita de interessados até o fim do terceiro trimestre.

Continua após a publicidade

Atualização às 20h30: A CSN enviou nota à coluna, publicada abaixo, na íntegra.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informa que deu início ao processo de venda de ativos de infraestrutura, que conta com bancos contratados. A iniciativa integra o plano de desinvestimento, anunciado no começo deste ano com o objetivo de diminuir a alavancagem.

Continua após a publicidade

A CSN entende que não haverá dificuldades em encontrar investidores interessados, uma vez que alguns já estão em contato com as instituições financeiras. A companhia ressalta que os ativos possuem sinergia e são complementares entre si – caso de portos, ferrovia e transportadora rodoviária.